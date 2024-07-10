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Общество

В России хотят изымать права за сокрытие номеров автомобиля

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В среду, 10 июля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении прав за сокрытие номеров автомобиля.

Как уточнил замминистра внутренних дел Игорь Зубов, предлагается ужесточить административную ответственность за управление машиной с видоизмененными либо скрытыми государственными регистрационными знаками. Водители используют в этих целях как искусственные материалы (бумагу, шторки, спецрамку), так и природные (листья, снег и грязь). 

Сейчас КоАП РФ предусматривает административный штраф за сокрытие номеров в размере 5 000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 1 до 3 месяцев.

Законопроект предусматривает за повторное правонарушение или вождение без номерных знаков изъятие прав на срок от 1 до 1,5 года.

«Привлечь к ответственности водителя могут и за устройство, которое видоизменяет или закрывает государственный знак, достаточно лишь его наличия», - пишет «Парламентская газета».

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