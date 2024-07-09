10 июля жара не сдаст позиции в Пензенской области

09.07.2024 | 22:00

10 июля в Пензенской области снова ожидается жаркая погода, из-за которой не снимается желтый уровень опасности, означающий потенциальную угрозу.

В ночь на среду прогнозируется +11...+16 градусов, преимущественно без осадков, днем воздух прогреется до +30...+32, местами возможны кратковременный дождь, гроза.

На протяжении суток будет дуть северный ветер - от слабого до умеренного с порывами до 12 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что на этой неделе территория Пензенской области останется под влиянием поля повышенного давления, температурный режим окажется на 2-3 градуса выше нормы.

В народном календаре 10 июля Самсон Сеногной. В это время часто идут дожди, подмачивая заготовленное сено. Крестьяне верили: если на Самсона пошел дождь, то лить будет до бабьего лета.