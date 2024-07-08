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Общество

«Гробовые» выплаты участникам СВО планируют увеличить

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Министерство обороны РФ инициировало увеличение «гробовых» выплат участникам спецоперации на Украине. Соответствующее предложение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе говорится о повышении единовременного пособия на захоронение бойцов СВО с 48 тысяч до 51 552 рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - с 66 тысяч до 70 884 рублей.

Выплату на установку памятника на могиле, которая сейчас составляет 49 196 рублей, планируют повысить до 49 511 рублей.

Деньги будут выдаваться по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но суммы не могут превышать утвержденные значения.

«Оплата услуг по погребению не производится в случае, если похороны произведены за счет государства специализированной службой по вопросам похоронного дела», - уточняется в документе.

Также родственники не смогут получить выплату, если на эти цели им уже предоставлялись средства в рамках какой-либо иной меры поддержки.

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