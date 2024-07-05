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Общество

В Пензенскую область заглянет холодный атмосферный фронт

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В субботу, 6 июля, в Пензенскую область придет холодный атмосферный фронт. О погоде рассказали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«На большей части территории ожидаются грозовые дожди, временами - с порывистым ветром, и даже не исключен град», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В ночь на субботу за окном будет +19...+21 °С, днем воздух прогреется до +33...+35 °С, но местами температура не превысит +23...+28 °С.

В период с 6-го по 8-е число погода в Пензенской области будет меняться: на смену субботнему холодному атмосферному фронту придет антициклон.

«Осадки прекратятся, и вновь столбик термометра перейдет отметку +30 °С», - пояснила Светлана Иванкова.

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