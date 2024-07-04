Сетевое издание|18+|Четверг|4 июл 2024|23:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+34oC
+35oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Жителей Пензенской области ждет еще один жаркий день

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 5 июля, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер - 8-13 м/с.

В ночь на пятницу, по данным Приволжского УГМС, ожидается +17...+22 градуса, а днем снова будет жарко - до +31...+36.

В ночь на субботу возможны гроза и град, температура воздуха опустится до +18...+23.

В народном календаре 5 июля - Евсеев день. На Руси подмечали: если на Евсевия идет дождь, урожай хлеба окажется хорошим.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте