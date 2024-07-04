Жителей Пензенской области ждет еще один жаркий день

04.07.2024 | 22:00

В пятницу, 5 июля, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер - 8-13 м/с.

В ночь на пятницу, по данным Приволжского УГМС, ожидается +17...+22 градуса, а днем снова будет жарко - до +31...+36.

В ночь на субботу возможны гроза и град, температура воздуха опустится до +18...+23.

В народном календаре 5 июля - Евсеев день. На Руси подмечали: если на Евсевия идет дождь, урожай хлеба окажется хорошим.