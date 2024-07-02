В Пензе затянулось строительство дороги в районе цирка

В Пензе продолжается подготовка к строительству дороги, соединяющей улицы Плеханова и Гладкова, хотя объект должны были сдать до конца июня.
«Мероприятия по переустройству теплотрассы, газоснабжения и ливневой канализации, переносу троллейбусных опор завершены. В ближайшее время стартуют работы по переустройству кабельной линии связи и организации монтажных растяжек для крепления контактных сетей троллейбусов», - сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на управление капитального строительства.
Сейчас подрядчик готовится заняться непосредственно дорогой и для этого провел выемку грунта под ее основание.
Проектом предусмотрены благоустройство и озеленение прилегающей территории, монтаж опор уличного освещения, укладка асфальтобетонного покрытия.
За работами наблюдают археологи: территория попадает в культурный слой города XVII - начала ХХ века. Самой ранней находкой на участке стал фрагмент сосуда XVIII века с майоликовой росписью.