В Каменке контролер заплатит за работу автобуса без ГЛОНАСС

01.07.2024 | 09:03

В Каменке мировой суд по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрел административное дело в отношении контролера технического состояния ООО «Каменское ТП». Мужчина допустил грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта.

21 марта на 213-м километре трассы Тамбов - Пенза инспекторы Ространснадзора проверили автобус ПАЗ, который на основании выданного ООО «Каменское ТП» путевого листа перевозил пассажиров по маршруту Каменка - железнодорожная станция Студенец.

Выяснилось, что автобус не внесен в реестр лицензий, не оснащен аппаратурой ГЛОНАСС и не прошел предрейсовый контроль в установленном законом порядке.

На линию его выпустил контролер технического состояния, который и предстал перед судом. Мужчина не стал отрицать вину и попросил снизить сумму штрафа, сославшись на сложное материальное положение и невысокую зарплату - 31 360 рублей.

Контролера признали виновным и наложили на него взыскание в размере менее минимального - 37 500 рублей.

Ранее суд оштрафовал его на ту же сумму за другое грубое нарушение лицензионных условий. Он выпустил на линию автобус «Газель NEXT», который, будучи не оснащенным аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, перевозил пассажиров по маршруту Пенза - Каменка.