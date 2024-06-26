Жителей Пензенской области ждет дождливый пасмурный день

26.06.2024 | 22:00

В четверг, 27 июня, в Пензенской области ожидается пасмурная и дождливая погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов, днем температура воздуха не поднимется выше +22.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 13 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза.

Ранее синоптики предупреждали, что из-за воздушных потоков из Арктики температура в Пензенской области на этой неделе будет пониженной.

27 июня в народном календаре - Елисей Гречкосей. Согласно приметам, дождь в этот день предвещает 7 недель сырой погоды.