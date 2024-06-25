26 июня пензенцам нужно быть готовыми к капризной погоде

25.06.2024 | 22:00

26 июня в Пензенской области будет нежарко, ожидается переменная облачность. Прогноз погоды подготовили специалисты регионального гидрометцентра.

В ночь на среду уличные термометры покажут +10...+12 градусов, вероятность осадков нулевая. Днем воздух прогреется до +22...+24, возможен кратковременный дождь с грозой. Из-за нее в области объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

На протяжении суток будет дуть умеренный северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. При грозе он усилится.

Ранее синоптики предупреждали, что из-за воздушных потоков с Арктики температурный режим на этой рабочей неделе останется пониженным.

Дождям способствуют циклонические вихри, под влияние которых попал регион, и атмосферные фронты, утверждают метеорологи.