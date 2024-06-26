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Общество

В регионе за год 677 человек осудили за наркопреступления

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В 2023 году в Пензенской области за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, осудили 677 человек, из них 74 женщины. Это 13,2% общего числа людей в регионе, привлеченных к уголовной ответственности по разным статьям за этот период.

390 человек получили наказания за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, 271 - за производство и сбыт, 5 - за оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях продажи, столько же - за содержание наркопритонов.

«За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, осуждено 3 лица», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Подобные преступления нередко совершают наркозависимые люди. Их могут обязать пройти лечение.

Ранее пензенские полицейские задержали 17-летнего закладчика и вышли на крупную нарколабораторию. Они узнали, как и от кого подросток получал запрещенные вещества. В доме обнаружили пластмассовые бутылки, канистры с темной и прозрачной жидкостью, стеклянные колбы и более 15,5 кг вещества. Его отправили на экспертизу.

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