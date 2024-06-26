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Общество

Ученики школы № 56 примерили роли участников боевых действий

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Для учеников начальных классов школы № 56 в Пензе провели урок начальной военной подготовки. Им рассказали и показали, как поступать при ранении во время боевых действий.

Занятие провел заместитель руководителя отделения «Волонтерской роты», руководитель центра подготовки волонтеров гуманитарных миссий Александр Душин.

Сначала он дал детям теорию: рассказал о разновидностях травм, степени тяжести ранений, какие препараты должны быть в аптечке бойца и как с их помощью стабилизировать состояние пострадавшего и обеспечивать его транспортировку.

«После школьники примерили на себя роль участников боевых действий на инсценированном участке зоны повышенной опасности. Каждый должен был оказать должную первую медицинскую помощь и перенести раненого в безопасную зону - из красной в зеленую, преодолевая препятствия», - рассказали в пресс-службе регионального отделения «Молодой Гвардии ЕР».

Ранее депутат Пензенской городской думы Петр Чугай предложил в летних лагерях готовить школьников к суровой действительности - обучать навыкам обороны и нацеливать на сдачу норм ГТО. Было бы неплохо организовать встречи детей с участниками спецоперации, которые будут своими рассказами воспитывать их патриотами, заявил депутат.

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Источник — фото пресс-службы регионального отделения «Молодой Гвардии ЕР»
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