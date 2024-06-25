Выделенная полоса: сколько пензенцы будут платить за выезд

25.06.2024 | 19:08

Пензенским автомобилистам напомнили сумму штрафа за езду по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. При таком нарушении ПДД водитель лишится 1 500 рублей.

Ездить по данной полосе могут маршрутки, школьные и рейсовые автобусы, троллейбусы, легковые такси и велосипедисты (если полоса крайняя справа). Всех остальных, кто посягнет на отрезок, ждет штраф.

Выделенные полосы для общественного транспорта в минувшие выходные появились с двух сторон на 4-километровом участке дороги от «Глобуса» до «Коллажа». Они должны повысить качество обслуживания пассажиров.

В скором времени там установят комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Ранее в мэрии Пензы сообщили, что пока нанесение подобной разметки на других дорогах не предусмотрено. Но опыт использования отдельной полосы для общественного транспорт изучат и решат, насколько целесообразно выделить ее на проспекте Строителей от ТРК «Коллаж» в сторону Дальнего Арбекова.