За незаконное использование знака «Инвалид» хотят лишать прав

Депутаты Госдумы предложили лишать водителей прав за повторное незаконное использование знака «Инвалид».
Разработанный проект направлен на заключение, передает РИА Новости.
Согласно документам, он предусматривает внесение в КоАП следующих изменений: за установку знака без разрешения впервые водителей будут штрафовать на 5 000 рублей, должностных лиц, которые ответственны за эксплуатацию ТС - на 20 000, а юрлиц на 50 000 рублей.
За повторное нарушение штраф вдвое больше, кроме того, водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.
По мнению авторов, изменения должны снизить число случаев незаконного использования знака и обеспечить доступность парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями.