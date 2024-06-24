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Общество

За незаконное использование знака «Инвалид» хотят лишать прав

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Депутаты Госдумы предложили лишать водителей прав за повторное незаконное использование знака «Инвалид».

Разработанный проект направлен на заключение, передает РИА Новости.

Согласно документам, он предусматривает внесение в КоАП следующих изменений: за установку знака без разрешения впервые водителей будут штрафовать на 5 000 рублей, должностных лиц, которые ответственны за эксплуатацию ТС - на 20 000, а юрлиц на 50 000 рублей.

За повторное нарушение штраф вдвое больше, кроме того, водителя могут лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев.

По мнению авторов, изменения должны снизить число случаев незаконного использования знака и обеспечить доступность парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями.

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