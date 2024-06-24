Масштабные учения под Пензой: атака БПЛА и ракетная опасность

24.06.2024 | 09:25

В понедельник, 24 июня, на полигоне у села Константиновка Пензенского района пройдут специальные учения по отражению условной атаки беспилотных летательных аппаратов и ракетной опасности.

В связи с этим с 0:00 до 23:59 в регионе введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Региональное правительство уже предупреждало пензенцев об учениях, но еще раз просит не поддаваться панике.

«Реальность такова, что сегодня нам с вами надо быть готовыми к любым нештатным ситуациям. Занятия эти запланированные. Они нужны для того, чтобы специальные службы могли отработать действия по обеспечению нашей с вами безопасности. Прошу отнестись с пониманием и содействовать проведению учений.

Сохраняйте спокойствие, когда услышите звук сирен или получите предупреждение в виде СМС-сообщения на мобильный телефон. Таким образом будет проверяться система оповещения населения», - обратился к людям губернатор Олег Мельниченко.

Рядом с Пензенской областью неоднократно сбивали БПЛА. Так, в ночь на 20 июня из-за беспилотного летательного устройства в Тамбовской области, на территории Платоновской нефтебазы, загорелся резервуар. 31 мая силами ПВО над тем же регионом был уничтожен БПЛА самолетного типа.

17 апреля украинский БПЛА самолетного типа сбили над территорией Мордовии. В ночь на 11 апреля 3 аппарата пытались атаковать объекты в Тамбовской области, 2 - в Республике Мордовии.

В марте несколько БПЛА уничтожили над Энгельсом, а в январе - рядом с ним.