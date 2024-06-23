Жителей Пензенской области ждет северо-западный ветер и дождь

23.06.2024 | 15:45

В понедельник, 24 июня, в Пензенской области ожидается прохладная и ветреная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +8...+13 градусов, а днем до +20...+25.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. Местами пройдет кратковременный дождь.

Ранее пензенцев предупреждали, что температура в регионе окажется ниже климатической нормы из-за холодного воздуха с севера.

24 июня в народном календаре день Варнавы. Согласно приметам, теплая ночь - к хорошему урожаю осенью, туман над водой означает, что скоро вырастет много грибов.