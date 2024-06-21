Температура в Пензенской области окажется ниже климатической нормы

21.06.2024 | 22:00

22 июня в Пензенской области сохранится облачная погода. В ночь на субботу в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами - очень сильный ливень с порывами ветра до 20 метров в секунду. За окном будет +10...+15 градусов.

Днем воздух прогреется до +20...+25, вероятность осадков сохранится, поэтому жителям региона советуют соблюдать осторожность и быть бдительными.

В эти выходные, по прогнозам синоптиков, жара сдаст свои позиции. Причиной тому - холодный воздух с севера.

«Что касается температурного режима, то он из-за северного и северо-западного ветра понизится и окажется ниже климатической нормы на 1-2 °С», - отметили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты уточнили, что осадков не будет только в воскресенье. В субботу и понедельник в отдельных районах пройдут дожди.