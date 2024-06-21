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Общество

Закон о семейной выплате принят в первом чтении

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В четверг, 20 июня, Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим 2 детей и более. Она предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на территории страны, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе.

«Размер выплаты определяется в виде разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%», - напоминает «Парламентская газета».

Заявление о назначении выплаты следует подать в территориальный орган Соцфонда РФ с 1 мая до 1 октября года, следующего за тем, в котором уплачен НДФЛ.

Выплата будет осуществляться каждому из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов моложе 23 лет.

Обязательным условием является отсутствие у родителей задолженности по уплате алиментов.

Ранее проект закона о ежегодной семейной налоговой выплате одобрило Правительство РФ. 14 июня документ поддержали депутаты Законодательного собрания Пензенской области.

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