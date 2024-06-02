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В стране и мире

Работающие родители двух и более детей смогут получать дополнительную выплату

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Кабмин РФ одобрил проект о ежегодной дополнительной выплате работающим родителям двух и более детей. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Правительство РФ одобрило проект, в рамках которого работающие родители двух и более детей смогут получать ежегодную выплату. Однако это будет происходить при условии, что доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума на каждого члена семьи. С текстом документа можно ознакомиться на сайте законодательной деятельности.

Ежегодную выплату будет производить Фонд пенсионного и социального страхования. На выплату может рассчитывать каждый из родителей детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении вуза.

Также есть одно условие: у родителя не должно быть задолженностей по алиментам.

Размер выплаты будет рассчитан из разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога на доходы физических лиц, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов в полном объеме.

Если закон примут, то он вступит в силу 1 января 2026 года.

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Источник — lenta.ru
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