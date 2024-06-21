В пензенской поликлинике на улице Светлой завершен этап ремонта

21.06.2024 | 09:45

В пензенской поликлинике № 3, расположенной на Светлой, 1 (микрорайон Согласие), завершился очередной этап ремонта.

Трехэтажное здание построено в 1984 году. Ранее в нем обновили кабинеты офтальмолога и хирурга с малой операционной.

Теперь работы закончены во врачебных кабинетах, коридорах и помещениях на первом этаже. Для пациентов и медиков созданы современные комфортные условия.

В планах - обустройство третьего этажа и крыши.

«На время проведения ремонтных работ специалисты поликлиники не прекращали прием пациентов. Медицинская помощь оказывалась в полном объеме, поскольку ремонтные работы велись поэтапно и по выходным», - сообщается в телеграм-канале «Городская поликлиника».

На обновление поликлиники № 3 предполагалось потратить почти 5,9 млн рублей. Однако во время аукциона поступило более низкое ценовое предложение - около 4,9 млн.

Учреждение здравоохранения обслуживает более 22 тысяч человек на 13 терапевтических участках. Прием ведут врачи 14 специальностей, работают центр здоровья, процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, развернуты физиотерапевтическое отделение и дневной стационар, проводятся лабораторные и инструментальные обследования.