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Общество

В пензенской поликлинике на улице Светлой завершен этап ремонта

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В пензенской поликлинике № 3, расположенной на Светлой, 1 (микрорайон Согласие), завершился очередной этап ремонта.

В пензенской поликлинике на улице Светлой завершен этап ремонта

Трехэтажное здание построено в 1984 году. Ранее в нем обновили кабинеты офтальмолога и хирурга с малой операционной.

В пензенской поликлинике на улице Светлой завершен этап ремонта

Теперь работы закончены во врачебных кабинетах, коридорах и помещениях на первом этаже. Для пациентов и медиков созданы современные комфортные условия.

В пензенской поликлинике на улице Светлой завершен этап ремонта

В планах - обустройство третьего этажа и крыши.

«На время проведения ремонтных работ специалисты поликлиники не прекращали прием пациентов. Медицинская помощь оказывалась в полном объеме, поскольку ремонтные работы велись поэтапно и по выходным», - сообщается в телеграм-канале «Городская поликлиника».

На обновление поликлиники № 3 предполагалось потратить почти 5,9 млн рублей. Однако во время аукциона поступило более низкое ценовое предложение - около 4,9 млн.

Учреждение здравоохранения обслуживает более 22 тысяч человек на 13 терапевтических участках. Прием ведут врачи 14 специальностей, работают центр здоровья, процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, развернуты физиотерапевтическое отделение и дневной стационар, проводятся лабораторные и инструментальные обследования.

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Источник — фото «Городская поликлиника»
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