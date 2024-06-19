Шеф-повар назвал лучший маринад для шашлыка в жару

19.06.2024 | 08:39

Член Ассоциации поваров России, теле- и радиоэксперт Анатолий Крюков рассказал, как правильно замариновать мясо для шашлыка, чтобы оно не испортилось в жару.

Советы шеф-повара публикует издание Newsinfo.ru.

По словам эксперта, при температуре воздуха выше 25 градусов следует исключить майонезные, кефирные и сметанные маринады, в которых могут быстро размножаться болезнетворные бактерии.

Оптимальный вариант - классический советский маринад, включающий уксус, лавровый лист, перец, душистый горошек и соль. В него можно добавить немного минеральной воды.

Для мягких сортов - свиной шеи, говяжьей вырезки, корейки барашка - достаточно от 6 до 12 часов маринования. Для более жесткого мяса с меньшим количеством жира необходимо от 12 до 24 часов, чтобы оно стало мягким и сочным.