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Общество

Пензенцев держат в неведении о сроках модернизации маршрута № 34

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Жители улицы Зеленодольской недовольны тем, что их держат в неизвестности по поводу сроков изменения класса автобусов на маршруте № 34.

«Когда там обновление 34-го? Снова поболтали и забыли? В любом случае ситуация с транспортом никак не улучшилась. Она только ухудшается с каждым днем. Может, я в чем-то и не прав, но я уже задолбался ездить в Ахуны стоя и возвращаться домой на Ветерок пешком, если задержался и возвращаешься после 8 вечера», - написал пользователь Григорий Ш. на странице регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи во «ВКонтакте».

По его словам, минцифры обещало улучшить транспортное обслуживание микрорайона во второй половине 2024 года.

Представитель ведомства ответил мужчине, что маршрут № 34 действительно планируется перевести на обслуживание автобусами среднего класса и регулируемый тариф, но «в настоящее время сроки перевода не установлены».

«Этот вопрос зависит от финансирования из регионального бюджета», - добавил он.

Ранее жителям Зеленодольской сообщили еще одну неприятную новость: продлевать маршрут № 93 от остановки «Совхоз-техникум» до дома № 60в и менять микроавтобусы на автобусы большого класса не станут.

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