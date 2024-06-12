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Общество

В Пензе в этом году отремонтируют Тропу здоровья

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В Пензе в этом году приведут в порядок Тропу здоровья в микрорайоне Западная Поляна. К работам по обновлению приступят через две недели. Это в своей речи на День города пообещал губернатор Олег Мельниченко.

Тропа здоровья уже несколько лет находится в неудовлетворительном состоянии. Житель областного центра не раз в социальных сетях жаловались, что асфальт исчез, дорожка превратилась в полосу препятствий, на которой легко покалечиться.

«А ведь как жалко... Красота пропадает!», «Да уж, на этой не только здоровье укрепишь - то, что есть, потерять недолго!», «Выглядит больной!» - сетовали пензенцы в августе 2022-го.

В региональном правительстве тогда согласились с оценкой горожан и отметили, что асфальту вредят потоки воды, образующиеся из-за обильных осадков. Многие месяцы они размывали склоны и разрушили тем самым инфраструктуру зеленой зоны.

Из-за сложного рельефа использовать тяжелую технику при ремонте невозможно. Однако администрация парка Белинского, отвечающая за состояние Тропы, делала заявку на выделение дополнительных денег на ремонт достопримечательности.

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