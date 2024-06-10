В лагере «Звездочка» пришлось сократить количество мест

10.06.2024 | 09:58

В лагере «Звездочка» поселили 60 детей из Белгорода. Количество мест, выделенных для отдыха юных зареченцев, вынуждены были сократить.

Как пишет портал «Город Z», ссылаясь на департамент образования, на вторую смену в «Звездочку» выделено 260 путевок, в том числе 43 бесплатных для детей из семей участников СВО, 59 - для льготников.

На 7 июня выкуплено 107 путевок по спискам из департамента культуры и молодежной политики.

«Остальные будут выделяться в соответствии с поступившими заявлениями в порядке очередности», - пояснили в департаменте образования закрытого города.

Власти надеются на понимание родителей, ведь дети из Белгорода остро нуждаются в помощи. Продажу путевок пообещали возобновить в понедельник, 10 июня.

Еще одна группа белгородских детей прибыла в Пензу 7-го числа. 170 школьников, учащихся 3-8-х классов, помимо «Звездочки», разместили в «Солнечной долине» и в парк-отеле «Кленовая роща».