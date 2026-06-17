УЖКХ обратилось в полицию по поводу деревьев в сквере у «Электромеханики»

Общество

УЖКХ обратилось в полицию по поводу деревьев в сквере у «Электромеханики»
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В Пензе управление ЖКХ написало заявление в полицию, проверив деревья в сквере у «Электромеханики» на Южной поляне.

11 июня прохожие заметили, как двое мужчин под руководством женщины просверливают отверстия в стволах и что-то туда впрыскивают. Горожане предположили, что так хотят убить растения, и с помощью PenzaInform.ru предали случившееся огласке.

Жидкость впрыскивали в липы и клены, не старые, не аварийные, сообщили пензенцы.

Как рассказал на заседании комиссии в гордуме в среду, 17 июня, заместитель начальника УЖКХ Александр Савенков, сотрудники управления отреагировали на информацию и отправились на место с проверкой.

По его словам, где-то полгода назад некие лица обратились в управление за разрешением на вырубку этих деревьев, но получили отказ - растения признали здоровыми, находящимися в удовлетворительном состоянии.

«Сейчас полиция разбирается, кто впрыскивал, причастны ли эти лица», - добавил чиновник.

Пензенцы тем временем сообщают: деревья у «Электромеханики» со стороны улицы Гоголя и Красная Горка уже погибли. По словам читателя PenzaInform.ru, осенью там тоже сверлили отверстия и что-то закачивали в них.

УЖКХ обратилось в полицию по поводу деревьев в сквере у «Электромеханики» УЖКХ обратилось в полицию по поводу деревьев в сквере у «Электромеханики»

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