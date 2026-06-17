У 61% участков в Ласточкином Гнезде сменился собственник

Общество

У 61% участков в Ласточкином Гнезде сменился собственник
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В Пензе не хватает денег на строительство дорог в Ласточкином Гнезде. Вопрос затронули на заседании комиссии гордумы в среду, 17 июня.

Участки в этом микрорайоне бесплатно предоставили многодетным семьям. Проект строительства дорог разработан, однако на его реализацию не хватает финансов. В итоге проезжую часть отсыпают щебнем, рассказал и. о. начальника городского управления градостроительства и архитектуры Денис Косауров.

Так как проект создан давно, теперь ему необходима актуализация - изменились технические требования.

Кроме того, последняя проверка показала: большинство участков, отданных многодетным, сменили собственника, сообщил Денис Косауров.

Всего было предоставлено 563 участка. Сейчас только у 218 из них собственник не изменился. На большей части нет построек, то есть семьи не освоили отданную землю.

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