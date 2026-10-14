Законопроект о детском тарифе в такси внесут в Госдуму РФ до конца года

Законопроект о запрете наценки на пользование детским тарифом в такси внесут в Госдуму РФ до конца этого года, сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Есть болезненная история - это тарифы такси для пассажиров с детьми. Проводим сейчас с «Яндексом» эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Думу внесем», - заявил Никитин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Известно, что сейчас стоимость поездки на такси с детьми может быть вдвое выше обычной. В некоторых случаях клиенты вынуждены долго ждать машину.

Ранее Минтранс России показал новый дорожный знак - для парковочных мест многодетных семей. Его внешний вид определило голосование, запущенное ведомством в канале в МАХ.

Знак будет выделять специальные места для многодетных семей у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций.