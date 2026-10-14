Участок улицы Германа Титова в Пензе закрыли для движения

В Пензе перекрыли участок улицы Германа Титова (Заводской район). Об этом городская администрация сообщила утром в среду, 14 октября.

Речь идет об отрезке вблизи строения № 28 (корпус 1), между улицами Циолковского и Кирпичной.

«Ограничение введено в связи с проведением ресурсоснабжающей компанией ремонтных мероприятий на тепломагистрали», - пояснили в мэрии.

Открыть участок для проезда планируется 19 октября, когда все работы закончатся.

Накануне улицу Кирпичную затопило. «Около «Химмаша» что-то лопнуло, и между строительным университетом и бывшей «Зарей» теперь море», - сообщил тогда очевидец.