15 октября в Пензе перекроют часть улицы Зеленодольской

В четверг, 15 октября, в Пензе закроют движение на участке улицы Зеленодольской, сообщили в городской администрации.

Отрезок от ЖК «Илмари» до улицы Совхоз-Техникум будет недоступен с 6:00 до 19:00.

На это время запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия.

В среду, 14 октября, с 7:00 до 19:00 из-за дорожных работ будет недоступен участок улицы Бакунина - от Кирова до Володарского.

До 19 октября из-за ремонта на тепломагистрали перекрыли движение в районе улицы Германа Титова, 28 (корпус 1), и участок улицы Толстого вблизи дома № 51 на улице Пушкина.