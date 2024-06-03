Росгвардейцы изъяли оружие у пензенцев-нарушителей

03.06.2024 | 10:46

Росгвардейцы изъяли оружие и патроны у пензенцев, неправильно их хранивших. В мае сотрудники устроили 316 проверок.

«По результатам проведенной работы было выявлено 18 нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Граждане, нарушившие закон, привлечены к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Было изъято 65 единиц оружия и 127 патронов к ним.

Пензенцев призывают строго соблюдать правила безопасности.

«Следует помнить, что оружие должно храниться только в закрытом сейфе, в разряженном состоянии. Оружие и патроны должны храниться раздельно. Ключи от сейфа, как правило, должны быть исключительно у самого владельца оружия либо храниться в недоступном месте для посторонних. Небрежное хранение оружия может привести к трагедии», - подчеркнули в Росгвардии.