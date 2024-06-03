Сетевое издание|18+|Понедельник|3 июн 2024|11:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Росгвардейцы изъяли оружие у пензенцев-нарушителей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Росгвардейцы изъяли оружие и патроны у пензенцев, неправильно их хранивших. В мае сотрудники устроили 316 проверок.

«По результатам проведенной работы было выявлено 18 нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Граждане, нарушившие закон, привлечены к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Росгвардейцы изъяли оружие у пензенцев-нарушителей

Было изъято 65 единиц оружия и 127 патронов к ним.

Пензенцев призывают строго соблюдать правила безопасности.

«Следует помнить, что оружие должно храниться только в закрытом сейфе, в разряженном состоянии. Оружие и патроны должны храниться раздельно. Ключи от сейфа, как правило, должны быть исключительно у самого владельца оружия либо храниться в недоступном месте для посторонних. Небрежное хранение оружия может привести к трагедии», - подчеркнули в Росгвардии.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного управления Росгвардии
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте