25 мая жителей Пензенской области ждет приятная погода

24.05.2024 | 22:00

В субботу, 25 мая, в Пензенской области ожидается жаркая солнечная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +3...+5 градусов, днем температура воздуха поднимется до +21...+23.

Западный ветер будет слабым и неустойчивым. Осадков не предвидится.

«В предстоящий период в Сурском крае по-прежнему будет господствовать антициклон. Поэтому небольшие кратковременные дожди ожидаются только в ночные часы понедельника, в остальное же время - без осадков. Ночные заморозки сдадут свои позиции, и температурный режим станет соответствовать климатической норме», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

25 мая в народном календаре - Епифанов день. Согласно приметам, яркое утреннее солнце предвещает сухое лето, а дожди - хороший урожай.