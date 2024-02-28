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Общество

По камерам определили, что пензенские водители любят скорость

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В Пензенской области с начала 2024 года дорожные камеры зафиксировали более 108 000 нарушений правил дорожного движения.

Такую статистику в среду, 28 февраля, опубликовало ГБУ «Безопасный регион».

Больше всего штрафов пензенские водители получили за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Также пензенцы часто выезжают за стоп-линию на красный сигнал светофора. Это нарушение получило второе место в рейтинге. На третьей строке - проезд на красный свет.

«Анализ нарушений ПДД, зафиксированных дорожными камерами, показывает, что в меньшей степени пензенцы пренебрегают ремнями безопасности и соблюдением знака 3.27 «Остановка запрещена», - сообщили в ГБУ.

Также в регионе небольшое количество «гонщиков», которые превышают скорость на 40-60 км/ч. Такое нарушение заняло шестую строчку рейтинга.

В Пензенской области действуют около 200 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, в их числе мобильные. Их количество планируют увеличить в этом году.

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