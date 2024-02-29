Садоводческие товарищества попадут в программу социальной газификации

29.02.2024 | 20:12

Садоводческие товарищества необходимо включить в программу социальной газификации. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.

«В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение, обихаживают свои земельные участки. А сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации», - пояснил президент.

По его словам, эта проблема затрагивает миллионы семей и нуждается в решении.

Владимир Путин поставил задачу расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков садоводческих товариществ.

По программе социальной газификации газ уже бесплатно провели к 1 млн 100 тыс. участков, и прием заявок продолжается. Льготникам, в том числе семьям участников СВО, газовые коммуникация проводят и внутри участка.