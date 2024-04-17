18 апреля пензенцев ждет жаркий дождливый день

17.04.2024 | 22:00

В четверг, 18 апреля, в Пензенской области будет жарко и дождливо. Прогноз погоды подготовили специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на четверг столбики термометров покажут +13...+15 градусов, а днем воздух прогреется до +24...+26.

Подует южный ветер со скоростью до 13 метров в секунду.

Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

В народном календаре 18 апреля - Федул Ветреник. Согласно приметам, если вечером придет похолодание, следующие дни будут очень теплыми, а сильный дождь предвещает лето, богатое на урожай грибов.