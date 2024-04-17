18 апреля пензенцев ждет жаркий дождливый день

В четверг, 18 апреля, в Пензенской области будет жарко и дождливо. Прогноз погоды подготовили специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».
В ночь на четверг столбики термометров покажут +13...+15 градусов, а днем воздух прогреется до +24...+26.
Подует южный ветер со скоростью до 13 метров в секунду.
Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
В народном календаре 18 апреля - Федул Ветреник. Согласно приметам, если вечером придет похолодание, следующие дни будут очень теплыми, а сильный дождь предвещает лето, богатое на урожай грибов.
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