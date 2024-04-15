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Общество

В мае пензенцам будет невыгодно уходить в отпуск

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В честь Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы жители Пензенской области, как и все россияне, скоро будут 2 раза отдыхать по 4 дня подряд: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Таким образом, в последнем месяце весны получается всего 20 рабочих дней.

По этой причине в мае невыгодно уходить на оплачиваемый отдых, ведь отпускные рассчитываются по количеству трудовых будней: чем их больше, тем лучше.

Чтобы не потерять в деньгах, стоит выбрать другие месяцы, например, июль или октябрь - в них по 23 рабочих дня.

В конце апреля россиян ждет шестидневка. 27-е число станет рабочим, так как выходной перенесен на 29-е.

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