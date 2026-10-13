Рядом с новым ФОКом на Шуисте благоустраивают территорию

Общество

Рядом с новым ФОКом на Шуисте благоустраивают территорию
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В Пензе проверили ход строительства модульного ФОКа на улице Медицинской, 1а (Шуист). Сейчас подрядчик занимается внутренними отделочными работами.

Рядом с новым ФОКом на Шуисте благоустраивают территорию

В здании закончили монтаж инженерных систем, залили пол бетонной стяжкой. Готовы канализация и теплотрасса, рассказал глава города Олег Денисов в соцсетях в понедельник, 12 октября.

Сейчас специалисты прокладывают наружные сети, благоустраивают прилегающую территорию: подъездные пути, пешеходные зоны, спортивные площадки.

Рядом с новым ФОКом на Шуисте благоустраивают территорию

В планах - прокладка водопровода, электрических кабелей. Ожидается поставка модульной котельной, в ближайшее время подрядчик начнет заливать фундамент для нее.

Рядом с новым ФОКом на Шуисте благоустраивают территорию

«Из графика не выходим, срок сдачи - декабрь этого года», - написал Денисов.

Рядом с новым ФОКом на Шуисте благоустраивают территорию

Общая площадь нового ФОКа составляет 1 500 кв. м. Внутри разместятся большой спортзал, раздевалки с душевыми и санузлами (в том числе для маломобильных групп), медкабинет, гардероб и административные помещения.

Название для спортивного объекта пензенцы выберут сами.

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