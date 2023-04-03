Школу в Большом Вьясе решили сдать раньше срока

03.04.2023 | 17:07

Новая школа в селе Большой Вьяс Лунинского района должна быть построена уже в этом году. Такую задачу поставил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник, 3 апреля, побывав на объекте.

Сейчас в Большом Вьясе около 150 школьников. Они учатся в приспособленных старых зданиях.

Проекто-сметная документация на строительство новой школы была разработана в 2022 году. Предусмотрено финансирование объекта в размере 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Здание строят по типовому проекту. Изначально планировалось, что его сдадут в мае 2024-го. Губернатор поручил ускорить темп работ и окончить их к концу 2023 года. Также нужно успеть закупить мебель, оборудование и провести лицензирование учебного заведения.

«Думаю, что ничего сложного в этом нет», - отметил Олег Мельниченко. Тогда дети смогут перейти в новую школу после зимних каникул.

Новое здание будет двухэтажным. Внутри расположатся классные комнаты, библиотека, информационный центр, медблок, мастерская для трудового обучения, кабинет домоводства, столовая (с общим обеденным залом на 84 посадочных места и отдельным блоком для начальных классов на 64 человека). На территории оборудуют площадки для занятий спортом.

В новую школу будут ходить ученики из Большого Вьяса и окрестных сел. «С этой целью прорабатываются вопросы приобретения школьных автобусов и ремонта дорог», - уточнили в правительстве.