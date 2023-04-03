Сетевое издание|18+|Понедельник|3 апр 2023|17:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Школу в Большом Вьясе решили сдать раньше срока

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Новая школа в селе Большой Вьяс Лунинского района должна быть построена уже в этом году. Такую задачу поставил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник, 3 апреля, побывав на объекте.

Сейчас в Большом Вьясе около 150 школьников. Они учатся в приспособленных старых зданиях.

Проекто-сметная документация на строительство новой школы была разработана в 2022 году. Предусмотрено финансирование объекта в размере 300 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Здание строят по типовому проекту. Изначально планировалось, что его сдадут в мае 2024-го. Губернатор поручил ускорить темп работ и окончить их к концу 2023 года. Также нужно успеть закупить мебель, оборудование и провести лицензирование учебного заведения.

«Думаю, что ничего сложного в этом нет», - отметил Олег Мельниченко. Тогда дети смогут перейти в новую школу после зимних каникул.

Новое здание будет двухэтажным. Внутри расположатся классные комнаты, библиотека, информационный центр, медблок, мастерская для трудового обучения, кабинет домоводства, столовая (с общим обеденным залом на 84 посадочных места и отдельным блоком для начальных классов на 64 человека). На территории оборудуют площадки для занятий спортом.

В новую школу будут ходить ученики из Большого Вьяса и окрестных сел. «С этой целью прорабатываются вопросы приобретения школьных автобусов и ремонта дорог», - уточнили в правительстве.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте