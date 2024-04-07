На предстоящей неделе пензенцам обещают температуру до +20

07.04.2024 | 15:31

В Пензенской области днем в понедельник, 8 апреля, воздух прогреется до +19 градусов. Будет облачно с прояснениями.

Согласно данным Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-западный ветер - 8-13 м/с. К ночи станет прохладнее - до +10.

В целом предстоящая рабочая неделя будет по-майски теплой. С понедельника по четверг синоптики обещают ночную температуру +5…+10 градусов, дневную - около +17…+20.

В эти дни не прогнозируются дожди, только облачная погода с прояснениями.

В пятницу столбик термометра покажет около +16, будет пасмурно. В выходные ожидаются похолодание до +9…+10 градусов и осадки.