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Общество

Пензенцам обещают теплую и солнечную погоду

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По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 7 апреля, погода в Пензенской области начнет меняться к лучшему.

Затянутое облаками небо прояснится, существенные осадки маловероятны. Ветер будет дуть с северо-запада. Ночью он будет относительно слабым - 4...9 м/с, днем усилится до 8...13 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах от -2 до +3 градусов. Днем начнет резко теплеть: вступит в силу антициклон, пришедший на смену прошедшему через область атмосферному фронту. Воздух прогреется до +11...+16.

По данным регионального ГУ МЧС, опасных и неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

7 апреля православные христиане отмечают Благовещение - день, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о предстоящем рождении Сына Божия. Народные приметы гласили: если на Благовещение дождь - родится рожь, а если гроза - можно ждать урожая орехов.

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