В Пензе назвали стоимость пребывания детей в пришкольных лагерях

Предполагается, что в 2024 году 10 270 пензенских детей отдохнут в пришкольных лагерях, сообщили в городской администрации во вторник, 26 марта.
Продолжительность смены в период летних каникул составит 21 день. Лагеря будут работать на базе 47 учебных заведений.
«Стоимость 1 дня пребывания ребенка составит 248 рублей. Из них 186 рублей выделяются из регионального бюджета, 62 рубля - средства родителей», - уточнили в мэрии.
Полностью за счет бюджета в пришкольных лагерях могут отдохнуть дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также те, чьи родители принимали (принимают) участие в спецоперации.
«Для оформления ребенка в пришкольный лагерь необходимо обратиться с заявлением в администрацию общеобразовательного учреждения, где проходит обучение», - добавили в мэрии.
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