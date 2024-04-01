2 апреля в Пензенской области будет тепло и ветрено

01.04.2024 | 21:00

В Пензенской области из-за быстрой смены влияния антициклона и атмосферных фронтов северо-западного циклона ясные весенние дни на этой неделе станут чередоваться с дождями и порывистым ветром, сообщает Приволжское УГМС. И вторник, 2 апреля, окажется не самым благоприятным с точки зрения погоды.

Прогнозируются переменная облачность, местами небольшой дождь. Возможна гроза.

При этом ожидаются порывы южного ветра, достигающие 15-18 м/с, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

В ночь на вторник будет +5..+10 градусов. Днем воздух прогреется до +16...+21, а вечером температура снова понизится до +5..+10.

По народному календарю 2 апреля - Фотинья Колодезница. На Руси верили: если в этот день идет дождь, то в лесу уродится много грибов, а на пастбищах будет вдоволь травы.