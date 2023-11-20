На первоклассников в школе № 32 может обрушиться потолок

20.11.2023 | 12:27

Родителей учеников школы № 32 на улице Кижеватова в Пензе беспокоит состояние образовательного учреждения.

Так, по словам одной из пензячек, в кабинете № 302, где занимаются первоклассники, может обрушиться потолок.

«Если идут сильные дожди, то с потолка все течет. Ответ администрации школы: бюджет выделен, но нет бригады. Походу, ждут, пока кто-нибудь пострадает», - рассказала женщина в чате телеграм-канала PenzaInform.

На жалобу женщины отреагировал представитель управления образования города.

«В настоящее время администрацией школы заключен контракт с организацией «Стройхолдинг» на частичный ремонт кровли. Работы будут выполнены до конца 2023 года», - заверили пензячку.

Капитальный ремонт крыши хотят провести в 2024 году.

В воскресенье, 19 ноября, по пензенским группам в соцсети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram распространилась фотография с обрушившимся потолочным покрытием в первом корпусе школы № 66. В комментариях пользователи отметили, что в образовательном учреждении давно требуется сделать ремонт, заменить деревянные рамы на пластиковые, установить хорошее ограждение и обновить асфальт на дорожках.