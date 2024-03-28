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Общество

Ревматолог: Пробежки могут негативно повлиять на здоровье

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Пробежки, которыми увлекаются многие люди, могут привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Известиям» рассказала врач-ревматолог Ирина Коршунова.

По словам специалиста, при беге возникает ударная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, поэтому тренировки следует начинать с постепенным увеличением интенсивности и длительности, чтобы организм плавно адаптировался к возрастающей нагрузке. Любые упражнения нужно начинать с разминки, чтобы улучшить кровообращение, разогреть мышцы и подготовить суставы к нагрузке.

«Слишком быстрое увеличение нагрузок может привести к растяжениям, вывихам, повреждениям связок и переломам», - предупредила Ирина Коршунова.

Ревматолог посоветовала подобрать специальную обувь и изучить техники бега, чтобы избежать чрезмерных нагрузок на мышцы и суставы. Кроме того, бег по неровной поверхности или в плохих погодных условиях увеличивает риск падений и травм.

Ирина Коршунова рекомендовала перед началом тренировок проконсультироваться с врачом, особенно если имеются заболевания суставов, бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем. Так, по ее словам, бег рано утром или поздно вечером может оказывать негативное влияние на нервную систему.

В целом же, резюмировала врач, регулярные пробежки стимулируют выработку эндорфинов, повышая настроение и улучшая общую физическую форму. Если соблюдать правила, они станут безопасными и полезными.

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Источник — фото pixabay.com
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