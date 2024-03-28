Сетевое издание|18+|Четверг|28 мар 2024|14:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцев попросили сообщать о наледи в прокуратуру

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителей Пензенской области просят сообщать в прокуратуру о каждом факте обнаружения наледи на козырьках, водостоках и входных группах многоквартирных домов.

Представителей управляющих организаций, содержащих общее имущество МКД в ненадлежащем состоянии, наказывают.

Этой зимой плохо очищенные крыши обнаруживали в каждом районе Пензы, Кузнецке, Кузнецком, Сердобском и Нижнеломовском районах.

«По итогам рассмотрения внесенных представлений выявленные нарушения были устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

При обнаружении наледи сообщать о ней следует в районную прокуратуру по месту выявления. Номера телефонов указаны на официальном сайте прокуратуры.

14 марта на улице Бакунина в Пензе рухнувшая с крыши здания наледь чуть не попала на головы прохожим. Глыба свалилась на козырек магазина на первом этаже, а затем, разбившись на крупные и мелкие осколки, - на асфальт, едва не задев пешеходов. Одной из женщин чудом удалось избежать серьезной травмы: лед упал прямо за ее спиной. От испуга она выбежала на проезжую часть.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте