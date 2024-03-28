Пензенцев попросили сообщать о наледи в прокуратуру

28.03.2024 | 13:15

Жителей Пензенской области просят сообщать в прокуратуру о каждом факте обнаружения наледи на козырьках, водостоках и входных группах многоквартирных домов.

Представителей управляющих организаций, содержащих общее имущество МКД в ненадлежащем состоянии, наказывают.

Этой зимой плохо очищенные крыши обнаруживали в каждом районе Пензы, Кузнецке, Кузнецком, Сердобском и Нижнеломовском районах.

«По итогам рассмотрения внесенных представлений выявленные нарушения были устранены, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

При обнаружении наледи сообщать о ней следует в районную прокуратуру по месту выявления. Номера телефонов указаны на официальном сайте прокуратуры.

14 марта на улице Бакунина в Пензе рухнувшая с крыши здания наледь чуть не попала на головы прохожим. Глыба свалилась на козырек магазина на первом этаже, а затем, разбившись на крупные и мелкие осколки, - на асфальт, едва не задев пешеходов. Одной из женщин чудом удалось избежать серьезной травмы: лед упал прямо за ее спиной. От испуга она выбежала на проезжую часть.