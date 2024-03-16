Жители Пензенской области выбирают места для благоустройства

16.03.2024 | 13:20

Жители Пензенской области активно выбирают общественные территории, которые будут благоустраиваться в 2025 году. Голосование стартовало 15 марта и завершится 17-го числа. В нем могут принять участие все желающие, достигшие 14-летнего возраста.

Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Благодаря ему в регионе уже привели в порядок и осовременили 665 общественных пространств.

В этом году в народном голосовании участвует 51 объект в 8 населенных пунктах Пензенской области. Для помощи привлечено более 3 000 волонтеров. Молодые люди информируют о правилах онлайн-голосования, помогают выбирать нужный объект и консультируют по техническим моментам.

«У нас есть специальное приложение, с помощью которого жители могут проголосовать за тот или иной объект. Достаточно назвать номер телефона, а затем - код подтверждения. Мы рассказываем, какие территории участвуют в голосовании, а граждане сами называют ту, которую хотят выбрать. Также мы объясняем, как человек может самостоятельно проголосовать на платформе 58.gorodsreda.ru.

Я коренной житель Пензы, мне небезразлична судьба города, его дальнейшее развитие. С удовольствием участвую в этом проекте, потому что хочу помочь людям. Мы все хотим, чтобы в нашем городе становилось больше парков, скверов, мест, где можно интересно провести время, погулять и отдохнуть», - рассказал волонтер благоустройства Даниил Стрельников.

Пенза выставила 19 объектов - парк им. В. Г. Белинского (вход со стороны ул. Лермонтова), сквер за дворцом единоборств «Воейков», Привокзальная площадь и ряд других. С полным списком можно ознакомиться здесь.

В Кузнецке на голосование вынесено 10 объектов, в том числе 2 сквера, «Аллея новорожденных», стела на въезде в город, территория напротив здания управления образования. Целиком перечень опубликован здесь.

Жители Сердобска будут выбирать между пешеходной зоной на улице Лесной, парком Победы, скверами Десантников и Пограничников и парковой зоной на улице Ленина.

В Заречном к голосованию представлены участки на Ахунской, 21а, проспекте Мира, 42а, Братской, 20а, Восточной, 4, 6, 8, и у школы № 222.

В Каменке на благоустройство претендуют 2 пешеходные зоны (на улицах Садовой и Ворошилова) и сквер Тружеников тыла с прилегающей территорией (Чернышевского, 5).

В Нижнем Ломове 3 объекта расположены на улице Сергеева - это 2 сквера (в районе кафе «Астра» и «Минутка») и пространство между кафе «Минутка» и дворцом спорта с ледовым полем «Черемушки» им. В. К. Бочкарева.

В Мокшане на выбор даны сквер и аллея Трудовой славы и участок улицы Пензенской у музея А. Г. Малышкина.

В Никольске на благоустройство заявлены территория у обелиска воинской славы на Комсомольской и 2 сквера - на улицах Белинской и Ленина.

Со списком пунктов для голосования можно ознакомиться здесь.