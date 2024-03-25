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Общество

Мизулина: Провокаторы предлагают школьникам совершить теракт

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Многим подросткам в России сейчас пишут провокаторы и предлагают за деньги совершить теракт. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Она приложила скриншоты сообщений, которые ей прислали подростки из Московской и Смоленской областей, Екатеринбурга, Казани и др.

«Не вступайте в переписку с провокаторами. Сразу блокируйте! Все это распространяется с территории Украины», - подчеркнула Екатерина Мизулина.

В выложенных ею сообщениях указано, что детям якобы обещают гонорар от 800 000 рублей до 6 000 долларов, оружие и предлагают устроить массовый расстрел или заминировать здание. Иногда провокаторы добавляют угрозы убийством в случае отказа, а населенный пункт, в котором живет подросток, определяют по группам и каналам, на которые он подписан.

Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном концертном зале был совершен теракт. Группа вооруженных мужчин открыла огонь по людям, затем случился пожар. По последним данным, погибли 137 человек, в том числе трое детей, 154 пострадали.

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