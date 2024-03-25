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Общество

26 марта в Пензенской области будет туманно

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На последней рабочей неделе марта погода в Пензенской области будет неустойчивой, из-за того что поочередно будут господствовать циклон и антициклон, сообщили в Приволжском УГМС.

Вторник, 26 марта, обойдется без существенных осадков - их нужно ждать в среду. А температурный режим не изменится до конца недели: ночью слабые морозы, а днем по-весеннему тепло.

По данным Приволжского гидрометцентра, в ночь на вторник похолодает до 0...-5 градусов, а потом воздух прогреется до +4...+9.

Будет дуть умеренный северный ветер со скоростью 8-13 м/с.

Ночью и утром местами по Пензенской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, предупредили в региональном ГУ МЧС.

По народному календарю 26 марта Никифоров день, когда туманы сулят дождливое лето.

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