В Госдуме хотят пересмотреть назначение пенсии вдовам военных

22.03.2024 | 07:51

В Госдуме разработан законопроект о праве на получение пенсии по потере кормильца супругами погибших военнослужащих, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас вдовы военнослужащих, умерших из-за военной травмы, могут рассчитывать на пенсию по потере кормильца по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.

То же самое предусмотрено законом для тех, кто ухаживает за ребенком умершего, не достигшим 8 лет, независимо от их возраста, трудоспособности и наличия работы.

Законопроект предлагает распространить право на получение пенсии по потере кормильца на супругов умерших военнослужащих, воспитывающих ребенка до 18 лет.

«Законопроект разработан в связи с обращениями супругов военнослужащих, умерших вследствие военной травмы, по вопросу назначения пенсии по случаю потери кормильца», - говорится в пояснительной записке.

Документ будет направлен на отзыв в Правительство РФ.