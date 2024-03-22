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Общество

Для Пензы закупят 10 пешеходных светофоров

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Для Пензы приобретут 10 пешеходных светофоров с комплектующими. На них планируют потратить 155 633 рубля. Такова начальная (минимальная) цена контракта, который заключат по итогам электронного аукциона, стартовавшего 21 марта на портале госзакупок.

Стоимость одного объекта - 15 563 рубля 30 копеек. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Пензавтодор».

Технические характеристики предполагают, что это будут светофоры со светодиодным модулем, индикацией оставшегося времени свечения сигнала, защитой от воздействия внешних факторов.

Как указано в проекте контракта, автоматические регулировщики необходимо доставить в течение 20 календарных дней с момента оформления сделки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пензе на 36 пешеходных переходах установят дополнительные источники освещения - светодиодные фонари типа «кососвет». На установку потратят 17,4 млн рублей.

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