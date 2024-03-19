В Пензе изменились маршруты троллейбусов № 6, 7 и 9

19.03.2024 | 10:22

В Пензе с вечера понедельника, 18 марта, временно изменилась схема движения троллейбусов № 6, 7, 9. Об этом сообщается в группе ООО «Универсал Сервис» (перевозчик, обслуживающий троллейбусные маршруты) в соцсети.

Причина изменений - выход из строя основной и резервной кабельных линий 10 кВ на тяговой подстанции № 9, питающей контактную сеть микрорайона Арбеково (пр. Строителей, ул. Тернопольская, ул. Рахманинова, пр. Победы, ул. Пестеля) вечером 18 марта.

«Троллейбусы маршрута № 6 и 9 без автономного хода: место разворота - «Депо»; маршрут № 7 - «Глобус», - сообщил перевозчик.

Новая схема будет действовать до восстановления одной из кабельных линий. Работы ведет АО «Пензенская горэлектросеть».

«Троллейбусы с автономным ходом будут совершать движение по маршруту без изменения», - добавил перевозчик.