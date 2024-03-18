19 марта в Пензенской области будет сухо и солнечно

18.03.2024 | 22:00

Во вторник, 19 марта, в Пензенской области будет сухая и солнечная погода - продолжает господствовать антициклон.

Температурный режим тоже останется без изменений: ночью морозно, днем тепло. Такой, кстати, будет вся рабочая неделя.

По данным Приволжского гидрометцентра, в ночь на вторник похолодает до -2...-7 градусов, днем воздух прогреется до +6, а потом температура снова понизится - до -9.

Будет дуть умеренный ветер с востока со скоростью 5-10 м/с.

По народному календарю 19 марта Константиновы круги. На Руси верили: если в этот день вороны собираются в стаи и громко каркают, надо ждать ненастья, а утренний мороз 19 марта сулит еще 40 холодных утренников.